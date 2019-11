Carlos Santos Silva diz que emprestou 510 mil euros a José Sócrates

Uma das coisas mais estúpidas de que me convenci ultimamente é que conseguia estar num jantar em Londres na quarta e a dar uma conferência em Saragoça na quinta à hora de almoço. Mas como acontece sempre que me convenço de uma coisa, especialmente se for estúpida, lá teve de se fazer. O conseguir não é aqui relacionado com uma impossibilidade objetiva, porque há aviões e comboios de alta velocidade, mas mais com um conseguimento anímico-subjetivo, de fazer sentido, de não ser um sacrifício demasiado grande tendo em conta o benefício. Mas o pior é que nos meus processos de decisão o sacrifício entra do lado do benefício. Sim, eu sei que há pessoas com quem se pode falar sobre isso e que se costuma resolver, e também sei que a vida de hoje anda mais aberta ao lado do prazer do que da dor, mas também é verdade que não há nada mais aditivo do que fazer coisas difíceis, resolver um problema que mais ninguém consegue, estar em dois sítios ao mesmo tempo, deixar o normal e o aborrecido a quem o merece.