Desde junho que são feitos 80 mil testes por semana

No decorrer na reunião, Ausenda Machado, do Instituto Nacional de Saúde dr. Ricardo Jorge (INSA), adiantou que "o tempo mediano entre o início de sintomas e a notificação - que permite ter uma ideia do número de dias em que indivíduos infecciosos estão na comunidade - passou de 11 dias em março para quatro dias no final de abril, tendo-se mantido nesse valor desde então". Uma alteração que atribuiu a um "grande esforço" das equipas de saúde pública.

Sublinhando que, desde junho têm sido feitos mais de 80 mil testes de diagnóstico à covid por semana, a especialista identificou um "aumento da proporção de positivos" nas últimas semanas, o que está em linha com a evolução epidémica.

Estes encontros estão a ser retomados esta segunda-feira, depois de terem sido interrompidos há cerca de dois meses. A reunião está a ser transmitida em direto no canal de YouTube do Governo.

Na plateia, a ouvir as explicações dos especialistas, que estão agora a iniciar-se, estão o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, a ministra da Saúde e o titular da Educação, deputados dos partidos com representação parlamentar, além de representantes dos parceiros sociais - sindicatos e confederações patronais.

O país vai entrar num "momento crítico"

À entrada para a reunião, o primeiro-ministro advertiu esta segunda-feira que o país vai entrar num "momento crítico", com o regresso de férias, o reinício do ano escolar e a aproximação do outono e inverno. "Necessariamente o risco de contágio vai aumentar", sublinhou o primeiro-ministro,

Apelando à proteção individual, António Costa defendeu que "temos de evitar a todo o custo as soluções que tivemos que adotar em Março e Abril. Do ponto de vista económico não são sustentáveis, não podemos voltar a uma paralisação da economia. Sabemos o custo brutal que isso está a ter no emprego, no rendimento das famílias e na vida das empresas".

"Temos de adotar as medidas que sejam necessárias e suficientes, não deixando de fazer tudo o que é necessário para conter a pandemia, mas não fazendo nada que não seja necessário e que se torne numa perturbação excessiva", afirmou António Costa.

Pedro Pinto Leite, especialista em Saúde Pública da Direção-Geral de Saúde, abriu a intervenção dos técnicos, debruçando-se sobre o período entre 17 e 30 de agosto, em que se registaram 3909 casos positivos. Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior incidência (56% dos casos), seguida pelo norte (31%). 64% dos infetados tinha menos de 50 anos

Quase metade dos infetados neste período (49%) disse ter tido contacto com a covid em ambiente familiar e 16% em contexto laboral.

Sobre os óbitos, Pedro Pinto Leite sublinhou que a maior parte das mortes se concentra na fase inicial da pandemia. Num total de 1822 mortes, 67% ocorreram na faixa etária acima dos 80 anos e 28% na faixa etária entre os 70 e os 79 anos.