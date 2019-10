António Costa cede à esquerda na reforma do sistema eleitoral (e pouco mais)

A reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República, com a introdução de círculos uninominais, ficou pelo caminho. A proposta, que constava do programa eleitoral com que o PS se apresentou às eleições, não faz parte do programa do governo, que foi neste sábado aprovado em Conselho de Ministros e entregue na Assembleia da República.

O documento, que vai ser debatido no Parlamento na próxima quarta e quinta-feira, é em tudo semelhante ao programa eleitoral dos socialistas. A diferença mais expressiva é mesmo a retirada do parágrafo em que o PS prometia avançar para a criação de círculos uninominais - um sistema de eleição que é, desde sempre, fortemente contestado por bloquistas e comunistas, que consideram que esta é uma forma de reduzir a representatividade dos pequenos partidos na Assembleia da República. As garantias socialistas de que qualquer distorção seria corrigida pela existência de um círculo nacional, que contabilizaria todos os votos, estão muito longe de convencer comunistas e bloquistas.

Com esta cedência do PS à sua esquerda, a muito falada reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República - necessariamente objeto de um acordo entre PS e PSD, dado que tem de ser aprovada por uma maioria de dois terços dos deputados - volta a ficar adiada, repetindo o que já aconteceu em 2015, quando os socialistas também não inscreveram a promessa eleitoral no programa de Governo, em resultado da assinatura dos acordos que deram origem à geringonça.

António Costa dá, assim, um sinal de aproximação, numa matéria que é muito relevante para os partidos mais pequenos. Outra alteração do texto em relação ao programa do PS é a introdução de uma alínea - um claro piscar de olho ao PAN - em que o Executivo promete "elevar a idade mínima para espetáculos tauromáquicos".

Em relação ao que estava no programa do PS, são antecipadas as metas para o encerramento ou reconversão das centrais termoelétricas do Pego (prevista até 2023) e de Sines (entre 2025 e 2030), e que passam agora para 2021 e 2023, respetivamente, datas que já foram anunciadas na manhã de hoje pelo primeiro-ministro e que vão ao encontro do que tem sido defendido quer pelo BE, quer pelo PAN.

Áreas estruturantes sem alterações

Na Saúde e na Educação, o Governo mantém, sem qualquer alteração, o que foram as promessas do PS antes das eleições, não eliminando, nem acrescentando qualquer medida. Mantém-se o compromisso "de não fazer nenhuma nova Parceria Público-Privada na gestão clínica" de hospitais onde ela não exista. O que não impede que as atuais possam continuar - uma exigência do Bloco e PCP que, na última legislatura, quase inviabilizou a aprovação à esquerda de uma nova Lei de Bases da Saúde.

Para os próximos quatro anos, o Governo promete "alargar a cobertura de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente através dos centros de saúde"; eliminar - faseadamente - o pagamento de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários; criar um vale de pagamento de óculos a todas as crianças e jovens até aos 18 anos (e a idosos beneficiários do rendimento social de inserção), desde que prescritos em consultas do SNS.

O Governo diz também querer generalizar os "cuidados de saúde oral e visual, de psicologia e de nutrição e

os meios de diagnóstico" e disponibilizar outras especialidades nos cuidados de saúde primários (ou seja, nos centros de saúde), como a ginecologia ou pediatria. Mantém-se também a promessa de "garantir uma equipa de saúde familiar a todos os portugueses", tal como o alargamento da "cobertura do cheque dentista a todas as crianças entre os 2 e os 6 anos de idade".

Na Educação, o novo Executivo diz querer reforçar a autonomia das escolas, permitindo, por exemplo, que estas decidam "o número de alunos por turma".

Nos transportes, o programa do governo também segue integralmente o caderno eleitoral do PS, prometendo que não haverá mexidas no preço dos passes integrados no Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART). O Executivo promete também definir um mecanismo de financiamento do PART "assente numa nova receita própria das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais", mas sem especificar a origem desta receita.

O executivo quer também reformar a configuração institucional do setor dos transportes públicos, atribuindo às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e às comunidades intermunicipais no resto do país, a autoridade sobre todos os meios de transporte coletivo, com exceção da ferrovia nacional. A propriedade das empresas operadoras de transporte coletivo deverá, aliás, ser tranferida - total ou parcialmente - para as áreas metropolitanas/comunidades intermunicipais.