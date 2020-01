Rui Rio recorre a anedota do Zequinha para criticar Luís Montenegro

Rui Rio joga ao ataque no Twitter com vista à eleição do próximo sábado no PSD, com Luís Montenegro a ser o alvo, apesar de não ser citado pelo atual líder do partido. Na rede social, na sua conta oficial, Rio lançou uma publicação cheia de ironia sobre os resultados eleitorais de sábado no PSD e os que foram obtidos pelo partido nas últimas eleições legislativas, querendo realçar o que considera ser a incoerência do adversário. E para tal recorreu ao Zequinha, nome que escreve com acento.

Escreveu Rui Rio: "Professora: Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso? Zéquinha: 0,4%! Sra. professora!". Para logo deixar o comentário: "Porque quando em Outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre. E agora que perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso."

Nas eleições internas do PSD, Rui Rio obteve 49,44% dos votos, deixando Luís Montenegro em segundo lugar com 41,26% dos votos. Miguel Pinto Luz ficou apenas com 9,3 % dos votos. O resultado não foi suficiente, Rio ficou a escassos votos dos 50% nencessários para evitar uma segunda volta, que irá mesmo acontecer.

Neste tweet irónico, o objetivo é fazer um paralelo com as críticas feitas aos resultados obtido pelo PSD nas legislativas. Nestas eleições o PSD obteve 27,8% dos votos, contra 36,3% do PS, o que foi considerado por Luís Montenegro um péssimo resultado, um desastre.

No próximo sábado, os militantes do PSD vão de novo a votos para escolher entre Rio e Montenegro,