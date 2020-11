Pais podem faltar ao trabalho nas pontes mas não têm direito a remuneração

Costa ficaria "muito surpreendido" com Natal sem estado de emergência

Os pais com filhos em idade escolar que não tenham aulas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro podem faltar ao trabalho mas não terão remuneração nestes dias, avançou o Eco e confirmou a ministra de Estado e da Presidência à Rádio Renascença.

"Têm direito a falta justificada, mas não remunerada", explicou Mariana Vieira da Silva. "Neste momento, não existe uma prestação desenhada para estes dois dias", acrescentou a ministra de Estado e da Presidência.

No entanto, advogados ouvidos pelo Jornal de Negócios, dizem que a decisão do governo, além de falta justificada, pode enquadrar-se no chamado "apoio excecional à família", que paga 66% da remuneração-base.

O encerramento dos estabelecimentos de ensino nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, as segundas-feiras que antecedem os feriados da Restauração da Independência e Imaculada Conceição, é uma das medidas que foram tomadas pelo governo no âmbito do atual estado de emergência.

"No período da vigência deste estado de emergência vamos ter dois feriados, em 01 e 08 de dezembro, ambos a uma terça-feira, e que muitas vezes convidam à existência de pontes que geram grande circulação em todo o país. Se há algo que temos consciência é que quanto mais nos deslocarmos maior é o risco de transportar o vírus e, por isso, é necessário limitar a circulação", justificou António Costa na conferência de imprensa em que divulgou as medidas em vigor durante o atual estado de emergência.

O atual estado de emergência, o quinto em Portugal desde a declaração da pandemia, entrou em vigor esta terça-feira e contém novas medidas destinadas a conter a transmissão do novo coronavírus.