Vanessa Martins: "Vivo às custas do Marco"

Pub

Vanessa Martins e Marco Costa, casados há um ano, foram juntos este fim de semana à Moda Lisboa. Na terça-feira, a blogger partilhou no Instagram uma fotografia em que aparecem juntos no evento e aproveitou para lhe deixar uma declaração de amor na legenda da imagem. "Um casal poderoso é uma força indestrutível. Quando duas pessoas independentes, inteligentes e trabalhadoras se juntam, nada pode impedi-las de alcançar os seus sonhos e construir uma vida maravilhosa. Amo-te meu parceiro para a vida", escreveu Vanessa Martins no Instagram. Em resposta, um seguidor da atriz acusou-a de ser sustentada pelo pasteleiro. E Vanessa respondeu. Veja mais em www.delas.pt