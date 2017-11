Pub

A portuguesa Sara Sampaio, as angolanas Maria Borges e Amilna Estevão e a cabo-verdiana Alécia Morais estão entre as modelos que participam, na segunda-feira em Xangai, China, no desfile anual da marca norte-americana de 'lingerie' Victoria's Secret.

Naquele que será o desfile "mais ambicioso de sempre" da marca, de acordo com o produtor executivo da iniciativa, Ed Razek, em declarações aos meios de comunicação internacionais, irão participar 55 modelos de 17 países. O 'Victoria's Secret Fashion Show' [desfile secreto da Victoria's Secret] tem garantida transmissão televisiva a 28 de novembro, em mais de 190 países.

Em 2013, Sara Sampaio, hoje com 26 anos, tornou-se na primeira portuguesa a participar no desfile anual da marca norte-americana. No entanto, em 2012 a luso-angolana Sharam Diniz foi uma das 30 modelos escolhidas para o desfile.

Para Maria Borges, hoje com 25 anos, 2013 foi também o primeiro ano em que participou no desfile da Victoria's Secret, que nesse ano decorreu em Nova Iorque.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na segunda-feira, Maria Borges não será a única angolana no desfile. Amilna Estevão, de 18 anos, que tem desfilado para várias marcas internacionais, estreia-se na segunda-feira a desfilar para a Victoria's Secret.

Este ano é a vez de uma cabo-verdiana pisar pela primeira vez a 'passerelle' daquele que é um dos desfiles mais aguardados do ano. Alécia Morais, de 20 anos, iniciou a sua carreira depois de ter vencido o Elite Model Look Cabo Verde em 2012. Hoje vive em Nova Iorque, tal como Sara Sampaio, Maria Borges e Almina Estevão.

No entanto, as quatro não são as únicas participantes no desfile deste a terem o português como língua materna. Entre as 55 manequins que irão desfilar na segunda-feira, estão também várias modelos brasileiras, como Alessandra Ambrósio, Adriana Lima ou Laís Ribeiro.

Esta é a primeira vez que o desfile decorre na Ásia, tendo em anos anteriores acontecido em cidades como Nova Iorque, Londres, Los Angeles, Miami e Cannes.

A música ao vivo é uma das características do desfile da marca de 'lingerie'. Em anos anteriores já atuaram nos desfiles músicos e bandas como The Weeknd, Bruno Mars, Maroon 5, Rhianna, Justin Bieber e Lady Gaga.

Este ano os escolhidos foram o britânico Harry Styles, que fez parte dos One Direction, os norte-americanos Miguel e Leslie Odom Jr. e a chinesa Jane Zhang.

Todos os anos, é mostrado no desfile um 'soutien' feito com pedras preciosas. Este ano, cabe à modelo brasileira Laís Ribeiro a responsabilidade de desfilar a peça, com quase seis mil pedras preciosas, como diamantes ou safiras amarelas, incrustadas em ouro de 18 quilates, avaliada em 1,7 milhões de euros.