Presidente dos EUA tem números surpreendentes no que toca ao uso da rede social

Donald Trump é conhecido pelo uso do Twitter. Agora, a Bloomberg estudou o comportamento do Presidente dos EUA na rede social e chegou a várias conclusões: o dia em que mais tweetou, o mês em que mais utilizou o Twitter, e um recorde que está por chegar e irá estilhaçar os anteriores. Descubra os números no vídeo acima.