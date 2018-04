Tristan Thompson acusado de trair Khloé Kardashian

Pub

A dias de ser mãe, a norte-americana vê-se confrontada com a publicação de vídeos do basquetebolista envolvido com outras mulheres

O basquetebolista dos Cleveland Cavaliers está no centro de mais uma polémica que envolve o clã Kardashian. Tristan Thompson, de 27 anos, é o homem que aparece em vários vídeos nos quais o jogador da NBA aparece envolvido com várias mulheres.

A dias de ser mãe, Khloé Kardashian, de 33 anos, vê-se confrontada com notícias que dão como certas as traições do basquetebolista. O site de celebridades TMZ publicou um vídeo no qual é possível ver o jogador aos beijos com duas mulheres. Na altura, a empresária norte-americana estava grávida de três meses.

Tristan Thompson foi filmado pelas câmaras de vigilância de um bar em Washington. O atleta estava na cidade para vestir a camisola dos Cleveland Cavaliers no jogo frente aos Washington Wizards.

Mas esta não é a única situação comprometedora que envolve o basquetebolista. No fim de semana passado, Thompson foi "apanhado" com uma mulher a entrar num hotel em Nova Iorque às cinco da manhã. As imagens também foram divulgadas pelo site TMZ.

"Ele trai constantemente a Khloé. Ele é um traidor em série", refere uma fonte próxima do jogador citada pela revista People. "Nenhum dos seus amigos ficou surpreendido com isto e todos eles sabem que ele é infiel", afirma outra fonte ligada à estrela da NBA à US Weekly.

Tristan Thompson e Khloé Kardashian ainda não comentaram as alegadas traições.

Recorde-se que a norte-americana foi casada com Lamar Odom, antigo basquetebDNolista da NBA.

