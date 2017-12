Pub

Georgina partilhou uma foto da bebé a sorrir e as redes sociais trataram de encontrar semelhanças com o futebolista

Georgina Rodriguez partilhou no Instagram uma fotografia de Alana Martina com um sorriso rasgado e as redes sociais encheram-se de ternura.

Os fãs do casal Georgina/Cristiano Ronaldo comentaram que a menina "não podia ser mais bonita" depois da ex-manequim ter publicado a imagem, com uma legenda: "O que será que a mamã está a dizer-lhe para que se ria tanto? Feliz dia", escreveu a namorada do craque português na imagem da sua história do Instagram.

Alana Martina é a única filha em comum de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez e houve até quem fizesse uma montagem das fotos do futebolista e da filha para provar que a bebé herdou o sorriso do pai.