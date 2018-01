Pub

"Estou a ser apreciado por quem eu sou", disse o ator num discurso aplaudido pela crítica

"Há uma diferença entre escolher um ator negro para um papel, e escolher um ator negro para um papel escrito para um homem negro", disse o ator Sterling K. Brown, este domingo à noite, na 75ª gala de entrega dos Globos de Ouro, onde recebeu o prémio de Melhor Ator de Série Dramática, pelo seu papel em "This is Us".

O ator quis frisar a diferença no seu discurso após aceitar o Globo de Ouro de Melhor Ator de televisão. Foi o primeiro ator negro da história dos Globos de Ouro a vencer o galardão.

Sterling K. Brown agradeceu principalmente a Dan Fogelman, o criador da série da NBC "This is Us", que considerou o responsável por ter erguido o Globo ontem à noite.

Depois de agradecer à família e ao restante elenco da série, o ator dirigiu o seu discurso ao realizador.

" (...) Dan Fogelman escreveu um papel para um homem negro. Que só poderia ser representado por um ator negro. Eu estou a ser apreciado por quem eu sou. E isso torna muito mais difícil descartar-me, ou descartar alguém que se pareça comigo. Então, obrigado, Dan. Obrigado Imprensa Estrangeira de Hollywood. Paz."

O discurso foi muito apreciado pela crítica e foi igualmente aplaudido nas redes sociais, como no Twitter, onde se pode ler: "Deviam premiar Sterling K. Brown pelos discursos que faz quando aceita prémios".