Pub

Acusação tem 30 anos. Adolescente de 16 anos terá tido sexo com ator e guarda-costas

Sylvester Stallone foi acusado de abuso sexual de uma adolescente de 16 anos. O caso remonta a 1986 mas foi agora revelado depois de o relatório policial da época ter sido divulgado. O ator já desmentiu a acusação.

No auge da carreira, depois dos sucessos Rambo e Rocky, Sylvester Stallone terá coagido uma adolescente a ter sexo com ele e com o guarda-costas, Michale De Luca no hotel Las Vegas Hilton. Segundo consta de um relatório da polícia daquela cidade norte-americana a que o jornal britânico Daily Mail teve acesso, a adolescente sentiu-se obrigada a fazer sexo com o ator, o qual terá encorajado o guarda-costas a juntar-se a eles.

Depois desse encontro, que terá ocorrido em julho de 1986, Stallone terá ameaçado a adolescente: ou se mantinha em silêncio ou agredi-la-iam na cabeça.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Stallone já rejeitou as acusações através do seu agente. "Isso é ridículo, uma história categoricamente falsa. Nunca ninguém ouviu falar dessa história até agora ser publicada, incluindo o senhor Stallone. O senhor Stallone nunca foi contactado por nenhuma autoridade ou alguém acerca desse assunto", disse ao jornal Michelle Bega.

Sylvester Stallone está atualmente com 71 anos. O guarda-costas, que teria 27 anos na época dos alegados acontecimentos, morreu na sequência de uma operação stop em 2013.

O relatório policial terá sido confirmado como verdadeiro por um antigo sargento da polícia de Las Vegas, John Samolovitch.

A alegada vítima, não identificada, terá decidido não apresentar queixa por medo e vergonha. A polícia terá tido conhecimento do caso depois de uma pessoa amiga da vítima ter pedido aconselhamento no hotel relativamente ao que fazer.

A adolescente terá passado 10 dias no hotel, onde estavam a decorrer filmagens de Over the Top, com uma pessoa amiga da família. Terá acabado por conhecer o ator David Mendenhall e depois o próprio Stallone, com quem acabou por ser cruzar várias vezes e pedido autógrafos.

A carta altura, o guarda-costas terá dado as chaves de um quarto à adolescente. Esta terá iso ao referido quarto e tido um envolvimento físico com Stallone, que a própria considerou não ter sido propriamente sexo, por a penetração não ter sido completa e ter sido de curta duração, segundo diz o Daily Mail.

O ator terá depois perguntado se a adolescente já tinha tido sexo com dois homens ao mesmo tempo e, perante resposta negativa, terá chamado o guarda-costas, que se terá juntado a eles.

De acordo com o jornal, o relatório indica que a adolescente apenas se sentiu incomodada devido à presença do guarda-costas. Diz ainda que não houve coação física, mas que a vítima se sentiu intimidada.