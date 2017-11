Pub

Base de licitação é de 3000 euros e a totalidade da receita reverterá a favor das vítimas dos incêndios no concelho da Pampilhosa da Serra

A primeira guitarra de Tony Carreira, com a qual o cantor aparece na capa do disco Ai Destino, de 1995, vai a leilão e o dinheiro arrecadado irá beneficiar as vítimas dos incêndios de outubro. O cantor é natural do concelho da Pampilhosa da Serra, também afetada pelo fogo, e não ficou indiferente à situação.

O leilão da guitarra, cuja base de licitação no site de angariação de fundos eSolidar é de 3000 euros, é uma das formas com que Tony Carreira quer ajudar as vítimas dos incêndios, juntamente com um concerto solidário, a realizar na tarde de 23 de dezembro, na Pampilhosa da Serra.

Será nesse concerto que a guitarra, autografada pelo cantor, será entregue ao vencedor do leilão.

A totalidade da receita do leilão será depositada na conta criada pela Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra para apoiar os que foram afetados pelos incêndios no concelho. Estima-se que tenham sido afetadas cerca de 50 povoações, 500 habitações e terão ardido cerca de 30 mil hectares de floresta.

O leilão começou esta quarta-feira e irá até 20 de dezembro.

