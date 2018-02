Pub

O ator não poupa o presidente norte-americano

Samuel L. Jackson não se contém na hora de comentar a ideia defendida por Donald Trump de armar os professores depois do massacre numa escola da Florida, na semana passada. O ator norte-americano, protagonista do sangrento filme "Pulp Fiction", recorreu ao Twitter para chamar ao presidente dos Estados Unidos um nome vulgar.

"Alguém que já esteve num tiroteio pode dizer a este filho da p... que nunca esteve num tiroteio as falhas do plano de armar os professores", pediu Samuel L. Jackson.

Depois do tiroteio numa escola secundária do estado da Florida, a 14 de fevereiro, do qual resultaram 17 mortos, Donald Trump manifestou intenção de dar armas aos professores para prevenir mais incidentes em estabelecimentos de ensino.

Na altura, o presidente dos Estados Unidos disse que a medida abrangeria docentes com "treino especial" e "solucionaria o problema instantaneamente".

Este sábado, numa publicação na rede social Twitter, Donald Trump escreveu que a decisão ficaria ao critério de cada um dos estados.

"Educadores armados (e pessoas de confiança que trabalham nas escolas) gostam dos nossos estudantes e vão protege-los. Pessoas muito espertas. Devem ser adeptos de armas e ter treino anual. Devem receber um bónus anual. Não haverá mais tiroteios -- um dissuasor grande e muito barato. Depende dos estados", escreveu Donald Trump.

O massacre na escola de Parkland, na Florida, foi o décimo oitavo incidente com armas de fogo em escolas ou locais próximos de estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos desde o início do ano.