O músico foi submetido a um transplante cardíaco e teve alta a 11 de janeiro

Salvador Sobral não aguentou as saudades de tocar para um público e duas semanas depois de ter tido alta do hospital - onde foi submetido a um transplante cardíaco - surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo na rede social Instagram onde interpreta, ao piano, o tema Landslide dos Fleetwood.

"O Salvador está com saudades de dar música à malta e saiu este Landslide dos Fleetwood Mac. Bom dia, pessoas!!", lê-se na legenda do vídeo publicado, esta terça-feira, na conta oficial do cantor de 28 anos, salvadorsobral.music.

O músico foi operado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental indicou que Salvador Sobral "fez uma recuperação muito satisfatória e sem complicações", sublinhando que se mantém "a restrição de exposição a grande número de pessoas".

"Evitemos os abraços. Há muito que o Salvador se sente abraçado por todos", dizia uma nota publicada no Facebook oficial do músico.

Esta foi a forma encontrada pelo irmão de Luísa Sobral para dar música a quem o admira e mesmo assim seguir as recomendações médicas.