O estilo tigresa de um body que Alana Martina usou na sessão fotográfica para a capa da revista espanhola Hola! deu nas vistas e é a própria publicação que revela: a peça de roupa usada pela bebé de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez é da Dolce & Gabbana. E tem um custo compatível com o nome da marca.

O body, com um padrão a imitar a pele do leopardo, faz conjunto com um babete. No site da Dolce & Gabbana, a peça está esgotada, apesar do preço: 245 euros.

As outras roupas usadas pela bebé, nascida a 12 de novembro, são da Bonnet à Pompon, uma marca com preços mais acessíveis.

Georgina Rodriguez revelou à Hola! que o parto "foi uma experiência muito diferente do que imaginara". A jovem admitiu que tentou não pensar muito nesse momento antes de este acontecer, concentrando-se em fazer uma vida normal até chegar a hora. A namorada do futebolista português disse que foi um parto "muito bonito, fácil e rápido".

Além disso, realçou que a obstetra fez acompanhar esse momento com música de Alicia Keys e disse que se criou "uma atmosfera única" e que foi "memorável".