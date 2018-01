Pub

Georgina confessou que foi "emocionante conhecer o lugar onde cresceu a lenda"

Cristiano Ronaldo passou o fim do ano na Madeira, a ilha onde cresceu, e aproveitou para levar a namorada e mãe da filha mais nova a visitar a rua onde cresceu. Quem o contou foi a própria Georgina Rodriguez, na rede social Instagram, revelando-se impressionada com o "poder" do sonho.

Numa publicação feita este sábado, com uma fotografia tirada "na antiga casa" de Cristiano, a jovem espanhola conta como durante os dias que passou na Madeira foi conhecer a rua onde cresceu o seu amor.

"Começo a sorrir quando o imagino ali, a um Cris pequenino que passava horas e horas e jogar concentrado na sua bola, contra a parede, com um pé e com o outro. É um lugar especial, respirava-se esperança, estava cheio de sonhos, esforço, superação, pensamentos tão fortes e profundos, que um dia deixaram de ser sonhos e desejos e tornaram-se realidade".

Georgina confessou ainda que foi "emocionante conhecer o lugar onde cresceu a lenda".

O capitão da seleção portuguesa, de 32 anos, e Georgina, de 23, estão juntos há mais de um ano. Em novembro foram pais de uma menina, Alana Martina.