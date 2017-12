Pub

O jogador português reagiu com humor às declarações de um responsável do Fisco espanhol

"Estou PRESO a estes bebés lindos", foi com esta frase e com a imagem dos três filhos bebés, que Cristiano Ronaldo reagiu à notícia desta terça-feira do jornal espanhol El Mundo.

A publicação teve acesso às declarações em tribunal de Caridad Gómez Mourelo, responsável da Unidade Central de Coordenação do Fisco em matérias de Delito Fiscal, que considera que o jogador português devia estar preso: "Sinceramente, temos pessoas na prisão por não terem pago 125 mil euros", cita o El Mundo.

Cristiano mostrou a sua "prisão":