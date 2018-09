Rita Pereira anuncia gravidez. "Eu e o Guillaume estamos muito felizes e entusiasmados"

"E agora dançamos ao som do bater do teu coração". Foi com esta frase que a atriz Rita Pereira, de 36 anos, e o namorado, o basquetebolista francês Guillaume Lalung, anunciaram que vão ser pais. O casal partilhou a boa nova com um vídeo nas redes sociais, em que surgem a dançar e no qual é possível vê-los num consultório enquanto o médico mostra a primeira ecografia do bebé.

"Está tudo ótimo com o bebé", ouve-se o médico dizer no vídeo, que em apenas uma hora teve mais de 160 mil visualizações na conta de Instagram de Rita Pereira.

Já no domingo, a atriz admitiu estar entusiasmada, "nervosa" e "muito feliz", mas sem adiantar mais pormenores. "Amanhã [segunda-feira] é um dia especial" escreveu nas redes sociais.

O bebé é fruto do namoro de três anos de Rita Pereira com o basquetebolista do Estoril Praia.

Além das redes sociais, Rita Pereira também emitiu uma declaração, através da sua agência Notable.

"Eu e o Guillaume estamos muito felizes e entusiasmados com esta nova fase das nossas vidas. É um bebé muito desejado por nós e sei também que pelo público tão fiel desde o início da minha carreira, de quem gosto tanto e a quem queria muito dar esta notícia. Procuraremos viver os próximos tempos de forma natural, com tranquilidade e muito amor. Irei partilhar no Instagram e no Facebook alguns dos momentos desta nova fase e por isso peço a compreensão de todos para que consigamos assegurar que o capítulo que se avizinha seja de paz para a nossa família", lê-se na nota.