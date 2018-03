Pub

Ricky Martin concedeu uma entrevista à revista "Gay Times" em que explica como a série "American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace" o fez recordar a forma como escondeu a homossexualidade. O cantor porto-riquenho, que recentemente deu vida a Antonio D"Amico, namorado do estilista Gianni Versace aquando do seu assassinato, deu uma entrevista intimista e revelou alguns pormenores da sua vida privada. Além de ter contado que conheceu o marido através do Instagram, falou da homofobia retratada na série e das dificuldades que teve em assumir-se como homossexual.

