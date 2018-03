Pub

Primeira-dama norte-coreana terá menos de 30 anos e três filhos

A viagem inédita de Kim Jong-un à China acabou por voltar os olhares curiosos para a sua mulher. Até porque quase nada se sabe sobre Ri Sol-ju. A começar pela idade, quando casou com o líder norte-coreano ou quantos filhos tem o casal. As informações dos serviços secretos sul-coreanos dizem que Ri Sol-ju terá 28 anos, casou em 2009 ou 2010, e terá três filhos, o último dos quais acredita-se terá nascido em fevereiro.

As imagens do casal são raras e as informações sobre a vida dos dois ainda mais escassas. A primeira-dama norte-coreana aparece pontualmente em inaugurações, concertos ou comemorações de lançamentos de mísseis. Nas imagens que são divulgadas está normalmente a sorrir e vestida de forma discreta - apesar das marcas de luxo que usa e que lhe têm valido críticas por causa da pobreza em que grande parte dos norte-coreanos vivem.

Ri Sol-ju terá nascido numa família da elite norte-coreana, com um pai professor e a mãe médica. Informações que são difíceis de confirmar, uma vez que a única indicação oficial que existe é que ela é casada com Kim Jon-un. Até a veracidade do seu nome é questionada, uma vez que pode ter sido alterado para manter a sua vida de solteira e infância secretas. Algumas investigações apontam para que ela tenha sido cantora e cheerleader da seleção nacional.

Da vida de casada sabe-se muito pouco. A acreditar nas palavras de Dennis Rodman, o famoso basquetebolista norte-americano amigo do líder norte-coreano, Ri Sol-ju e Kim "têm uma família espetacular". Foi também ele que contou ao mundo que o casal tinha uma filha - a segunda - chamada Ju-ae, que ele segurou ainda bebé, em junho do ano passado.

Os media sul-coreanos têm especulado que Ri Sol-ju terá sido pressionada a ter um terceiro filho, porque os dois mais velhos serão raparigas e não podem suceder ao pai no cargo de presidente da Coreia do Norte, como Kim Jon-un fez com o pai Kim Jon-il. O facto de ter estado desaparecida dos olhares públicos durante sete meses, levou a que se especulasse que estaria grávida do terceiro filho. Como já tinha acontecido em 2016.

A primeira fotografia pública de Ri Sol-ju data de 2012, na inauguração de um parque de diversões em Pyongyang. Só depois de muita especulação é que a agência de notícias norte-coreana a identificou como Ri Sol-ju, esposa de Kim Jong-un, cuja idade também é desconhecida (terá nascido entre 1983 e 1984).

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.