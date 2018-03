Pub

Foi o primeiro rei do país a decidir ter apenas uma esposa. Estiveram juntos 16 anos

No dia em que o rei de Marrocos, Mohammed VI, de 54 anos, e a princesa Lalla Salma, de 39, completariam16 anos de casados, a imprensa espanhola dá conta do divórcio do casal.

A notícia foi avançada pela revista Hola!, citando fontes do palácio, mas não terá surpreendido os súbditos. Afinal, os rumores de separação circulavam há muito, uma vez que Salma tinha deixado de surgir ao lado do Rei em eventos.

Mohammed VI foi operado há menos de um mês - sofre de uma arritmia cardíaca - e Lalla Salma não foi visitá-lo ao hospital, em Paris.

A última vez em que assumiu as funções oficiais foi em outubro de 2017, na inauguração do Museu Yves Saint Laurent, em Marraquexe.

A presença de Salma na vida do rei de Marrocos foi sempre polémica: Mohammed fez história ao assumir que desejava ter apenas uma mulher, a primeira vez que um soberano tomou essa atitude no país.

Enquanto princesa, e apesar das tradições de Marrocos, Lalla Salma nunca usou véu.

Do casamento resultaram dois filhos, Moulay Hassan e Lalla Khadija, de 14 e 11 anos, respetivamente.

