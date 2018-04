Pub

Raquel Henriques diz ter sido vítima de assédio

O nome de Raquel Henriques é mais um a juntar-se ao rol de figuras públicas portuguesas que alegam ter sido vítimas de assédio sexual. Para a ex-atriz, o "não" que deu como resposta determinou o seu afastamento do meio artístico. "Infelizmente, [a televisão] foi um mundo que me foi esquecendo. Com muita pena minha, mas acontece. Nunca deixei de querer fazer televisão", garantiu à revista "TV Mais" Raquel Henriques, que defende que o episódio de assédio sexual de que diz ter sido vítima influenciou a sua ausência do pequeno ecrã.

