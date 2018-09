É caso para dizer que a festa de sexta-feira à noite da Harper's Bazaar, em Nova Iorque, foi bastante animada. As duas rappers Cardi B e Nicki Minaj estiveram muito próximas de um confronto físico, que só não aconteceu devido aos seguranças que estavam no local.

Mesmo estando a ser segurada por vários homens da segurança, Cardi B ainda puxou do sapato de salto alto e atirou-o contra a rival, mas falhou o alvo. No final, foi ela que ficou lesionada, como conta o site de celebridades TMZ, que mostra um vídeo do momento.

Tudo aconteceu na festa da revista Harper's Bazaar, inserida na Semana de Moda de Nova Iorque, quando Cardi B abordou de forma "agressiva" a mesa onde estava Minaj, de acordo com testemunhas, citadas pelo site norte-americano.

A rapper queria confrontar a colega de profissão sobre alegadas declarações desta última que questionam a sua aptidão enquanto mãe - Cardi B foi mãe pela primeira vez. Mas foi impedida por amigos e elementos da segurança.

Ainda assim, no meio da confusão, a intérprete de "I Like It" conseguiu atirar contra Nicki Minaj um sapato de salto alto, mas não acertou na rapper que lançou recentemente o álbum "Queen".

Cardi B acabou por ser levada para fora da festa lesionada na cara. Nas fotos que circularam nas redes sociais, é possível ver um alto por cima do olho da cantora, que terá sido consequência da cotovelada de um dos muitos seguranças que tentaram evitar o confronto físico.

Após o incidente, Nicki Minaj optou por mostrar nas redes sociais apenas algumas imagens da festa, ignorando a tentativa de agressão. Já Cardi B, antiga stripper, aproveitou para partilhar um texto sobre o que aconteceu. "Eu trabalhei muito para conseguir chegar longe e não vou deixar alguém f**** o meu sucesso", escreveu.