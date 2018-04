Pub

O duque de Edimburgo está num hospital de Londres onde irá ser operado à anca

Aos 96 anos, o príncipe Filipe está internado e aguarda cirurgia.

O marido de Isabel II está no King Edward VII Hospital em Londres, onde irá ser operado amanhã, quarta-feira, a um quadril, segundo informações do Palácio de Buckingham.

"Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, foi internado no hospital Rei Eduardo VII em Londres esta tarde para uma cirurgia planeada à anca, que acontecerá amanhã", disse porta-voz da Casa Real.

Recorde-se de que o príncipe consorte afastou-se da vida pública no ano passado e falhou a missa tradicional da Páscoa, que reuniu quinta-feira passada toda a família no Castelo de Windsor, com exceção de Harry e Meghan que alegaram motivos "privados" para faltar.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, Filipe não esteve com a rainha na missa da Páscoa devido ao desconforto que sentia pelo problema na anca.