O Palácio de Buckingham anunciou esta segunda-feira o casamento da princesa Eugénia, de 27 anos. A filha mais nova do príncipe André e da Duquesa de Iorque, Sarah Ferguson, vai casar com o namorado de longa data, Jack Brooksbank.

"Sua Alteza Real e o Sr. Brooksbank ficaram noivos no início do mês na Nicarágua", diz o comunicado do palácio.

Eugénia é neta de Isabel II e oitava na linha de sucessão. O casamento terá lugar no outono, na Capela St George's em Windsor - o mesmo local onde ocorrerá o casamento de Harry e Meghan Markle, em maio.

A princesa conheceu Jack Brooksbank numas férias na neve. Engénia poderá manter o título e terá a opção de usar ou não o apelido do marido.