Pub

Tavon Alleyne tinha 21 anos e foi morto no seu próprio bairro, em Barbados

Rihanna está de luto depois da morte de Tavon Kaiseen Alleyne, o primo de 21 anos que foi morto a tiro esta terça-feira, ao final da tarde, numa rua de Saint Michael, em Barbados.

A cantora partilhou uma fotografia na rede social Instagram onde surge ao lado do jovem, com a legenda: "Descansa em paz primo... mal acredito que ainda ontem à noite te tinha nos meus braços! Nunca pensei que seria a última vez que sentiria o calor do teu corpo!!! Vou amar-te para sempre, homem!".

No final da mensagem, Rihanna acrescentou a hashtag "#endgunviolence" (acabem com a violência das armas de fogo).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o site Nation News, Tavon Kaiseen Alleyne "Foi abordado por um homem que lhe deu vários tiros antes de fugir do local". A polícia está a investigar o crime.