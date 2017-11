Porque Katy Perry e Gigi Hadid falharam o desfile do ano

Pub

O evento ficou marcado por algumas ausências e notícias sobre recusas de vistos

O desfile anual da Victoria's Secret chegou à China pela primeira vez na segunda-feira, mas vários dos "anjos" da marca e algumas das estrelas que deveriam participar ficaram de fora, incluindo a modelo Gigi Hadid e a cantora pop Katy Perry.

Num estádio de Xangai a abarrotar, o cantor britânico Harry Styles abriu um espetáculo de 45 minutos com cantores, dançarinos e as famosas modelos que desfilam com a lingerie exuberante.

O evento ficou marcado, no entanto, pela ausência de Hadid e notícias sobre recusas de vistos por causa de problemas políticos. Perry e Hadid foram ambas criticadas na China: Perry por ter parecido mostrar apoio a Taiwan, num concerto de 2015, ao exibir a bandeira do território; Hadid por ter publicado um vídeo online a segurar uma pequena estátua de um Buda.

A questão exemplifica bem o dilema das marcas globais e artistas que querem expandir-se no enorme mercado chinês, já que enfrentam também regras de comportamento e políticas muitos mais rígidas do que no Ocidente. "As marcas têm de estar muito mais conscientes de temas politicamente ou moralmente sensíveis aqui", disse Ben Cavender, diretor do China Market Research Group, com sede em Xangai. "É um ambiente político muito diferente do que o dos seus mercados domésticos".

A China mantám um controlo rigoroso dos artistas que permite atuarem no país. Justin Bieber, Lady Gaga, Bjork e Bon Jovi estão todos banidos, por exempo.

