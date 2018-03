Pub

Errol Musk, que fala num "plano de Deus", conheceu Jana Bezuidenhout quando esta tinha apenas quatro anos. Pai do CEO da Tesla teve duas filhas com a mãe da atual companheira

O pai de Elon Musk não só está apaixonado pela enteada - que conheceu quando esta tinha quatro anos - como tem um filho com ela, um bebé já com dez meses que recebeu o nome Elliot Musk. Errol Musk, de 72 anos, diz que foi um "plano de Deus" ter tido uma criança com Jana Bezuidenhout, de 30.

O pai do CEO da Tesla - aparentemente estão de relações cortadas - conheceu a mãe da atual companheira quando esta era ainda uma menina, mas disse ao The Sunday Times que não se considera seu padrasto, uma vez que Jana terá passado temporadas longas afastada da mãe.

No entanto, Errol Musk teve duas filhas com a mãe da atual namorada, Alexandra e Asha Musk. Os dois divorciaram-se ao fim de 18 anos.

Segundo o The Telegraph, terá sido a enteada a contacta-lo, o ano passado, após ter-se separado do namorado. Jana tem um passado de dependência de drogas e já tinha uma filha, que lhe foi retirada devido à toxicodependência.

"Estávamos sós e perdidos - e uma coisa levou à outra - pode dizer-se que foi um plano de Deus ou um plano natural", justificou o pai de Elon Musk.

No entanto, e uma vez que Jana lhe disse estar grávida apenas dois meses depois de estarem juntos, Errol terá pedido à jovem para fazer um teste de paternidade que confirmou que era mesmo ele o pai do bebé.

"Jana é uma mãe extraordinária. Ela diz que eu lhe mudei a vida", disse ainda o homem cujo filho, Elon Musk, descreve como "um ser humano terrível".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.