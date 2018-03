Pub

Num programa gravado em 2006, e emitido agora, a antiga estrela de futebol descreve como teriam acontecido os homicídios de 1994

A FOX emitiu este domingo à noite uma entrevista, gravada em 2006, onde supostamente O.J. Simpson relata como terão acontecido os crimes que vitimaram a sua ex-mulher, Nicole Brown e o amigo desta, Ronald Goldman. Num especial de duas horas, intitulado "O.J. Simpson: The Lost Confession ", é finalmente colocada no ar uma gravação antiga, realizada para o lançamento do livro "If I Did It", no qual Simpson descreveria como o verdadeiro assassino teria cometido os assassinatos brutais.

O.J. Simpson, de 70 anos, foi ilibado dos dois crimes em 1995 durante aquele que foi considerado o "julgamento do século".

A editora Harper Collins anunciou o lançamento do livro "If I Did It" em 2006, mas devido à pressão das famílias das vítimas e à indignação da opinião pública, acabaria por não avançar com a publicação.

Durante a entrevista, que só agora foi tornada pública, Simpson especulou sobre "o que poderia ter acontecido" na noite do duplo homicídio. No vídeo, o ex-jogador conta que, na noite de 12 de junho de 1994, ele e um amigo chamado Charlie foram a casa de Nicole porque Simpson estaria preocupado com os filhos.

No entanto, Terry Wrong, produtor executivo do programa da FOX, afirma que Charlie poderá ser um alter ego criado pela antiga estrela de futebol americano.

Durante o programa, Simpson revela que terá colocado uma faca no seu carro, mas para se defender, e que foi confrontando por Goldman e Nicole no exterior da casa. Terá sido "no calor dos acontecimentos" que a ex-mulher terá caído, acabando por se magoar.

Segundo O.J. Simposn, Goldman terá tentado agredi-lo "com golpes de karaté" e foi então que "Charlie o seguiu, para ter a certeza de que não havia problema, e levou a faca. Tirei a faca das mãos de Charlie e, para ser honesto, depois disso, não me lembro de nada, exceto que estou de pé e há muitas coisas à volta. Sangue e coisas". É nesta altura que surge a "confissão".

"É difícil para mim descrevê-lo. Não acho que alguém possa ser assassinado da forma como eles foram sem ficar toda a gente coberta de sangue. Todos nós vimos as fotografias horríveis. Estava tudo, deveria estar tudo coberto de sangue... Foi horrível. Foi absolutamente horrível", diz Simpson.

Wrong espera que a entrevista proporcione uma nova visão da mente de Simpson no ano em que se assinala o 24º aniversário dos homicídios.

O especial da FOX também revela várias chamadas do 911 realizadas por Nicole, que se sentia visivelmente angustiada, e mostra imagens da mulher depois de ter sido alegadamente agredida pelo marido, na altura O.J. Simpson.

"A única coisa que me magoa mais do que ser considerado um assassino é ser considerado um agressor", afirmou, em 2006, Simpson.

O ex-jogador é atualmente um homem livre. Foi libertado da prisão em outubro de 2017, depois de ter cumprido nove anos da pena a que foi condenado por assalto a mão armada. Mas a sua inocência em relação aos homicídios da ex-mulher e de Goldman continua a ser um assunto que divide os norte-americanos.

"Ele é carismático e encantador. Ao mesmo tempo, há algo [de] maníaco e perturbador [nele] ", disse o produtor do programa.