Mourinho espera agora elogios dos "reis do rock n' roll"

Um é uma estrela rock e outro treinador de futebol. Dois mundos separados. Portanto, o que explica o "diálogo" entre Noel Gallagher e José Mourinho? A estrela dos Oasis é um grande adepto do Manchester City, os rivais do United de Mourinho.

Por isso, a rivalidade é fácil de perceber. E há algumas semanas, quando as duas equipas de Manchester se defrontaram, Gallagher disse na Sky Sports que Mourinho era um hipócrita, por causa da reação à derrota no campo do City (por 2-1).

Ontem, depois da vitória do United sobre o Everton, o treinador afirmou: "Jogámos muito bem, por isso talvez tenha sorte e os reis do rock n' roll que disseram que me saí mal no último jogo desta vez me elogiem". Mourinho ainda disparou contra o antigo jogador Paul Scholes, dizendo que o inglês só sabe criticar, por causa de comentário feito sobre o desempenho de Pogba.

O City lidera o campeonato inglês com 62 pontos e 22 jogos, mais 15 que o segundo classificado, o United de Mourinho - em terceiro está o Chelsea com menos dois pontos, mas menos um jogo.