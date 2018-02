Pub

"Vou deixar isto MUITO claro. (Se ainda não deixei) Não és da minha família. Não és minha amiga", escreve Cattrall

A atriz Kim Cattrall rejeitou publicamente as condolências de Sarah Jessica Parker, após a morte do irmão, Christopher Cattrall, deixando bem claro que não é amiga da colega da série O Sexo e a Cidade.

Numa mensagem dura publicada no Instagram, Cattrall acusa mesmo Jessica Parker de usar esta tragédia para recuperar a sua imagem de "boa rapariga".

"As tuas contínuas tentativas de contacto são uma lembrança dolorosa do quão cruel eras na realidade e no passado e agora. Vou deixar isto MUITO claro. (Se ainda não deixei) Não és da minha família. Não és minha amiga. Por isso escrevo para dizer uma última vez para parares de explorar a nossa tragédia para recuperares a tua imagem de boa rapariga", escreveu a atriz de 61 anos.

Cattrall partilha ainda a ligação de um artigo de jornal, publicado em outubro, sobre a razão de não haver um terceiro filme da saga.

A atriz anunciou a morte do irmão no domingo passado. Christopher Cattrall estava desaparecido há vários dias e foi encontrado morto numa propriedade que lhe pertencia no Canadá.