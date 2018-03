Pub

A argentina Magali Aravena lançou uma nova linha de roupa de praia, "Swiim Family". Ela, o jogador do Benfica e os dois filhos do casal são os manequins que apresentam as novas propostas

O jogador do Benfica juntou-se à mulher e aos dois filhos e foi modelo por um dia. A Magali Aravena acaba de lançar uma nova coleção de roupa de praia, a que chamou Swiim Family, e juntou a família numa sessão fotográfica para apresentar as novas propostas. "É um prazer apresentar-vos a nossa nova coleção", referiu nas redes sociais.

A argentina começou a investir na área da moda quando no verão passado lançou a primeira coleção de moda de praia com a assinatura Magii Aravena. A primeira amostra foi uma linha de fatos de banho.

Agora as novas propostas não foram criadas a pensar só na mulher, uma vez que Magali Aravena apresenta modelos para toda a família. E nada melhor que o marido e os dois filhos, Valentino, de cinco anos, e Chloé, de dois, para apresentar a nova coleção.

Os preços variam entre os 29,90 e os 89,90 euros.

