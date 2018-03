Pub

Vanessa Trump terá dado entrada com os papéis, segundo os media norte-americanos. Está casada com o filho mais velho de Trump há quase 13 anos e têm cinco filhos.

Vanessa Trump, casada há quase 13 anos com Donald Trump Jr., deu entrada com os papéis de divórcio num tribunal de Manhattan, segundo o New York Post e a agência AP.

Vanessa, de 40 anos, não espera uma batalha legal pela custódia dos cinco filhos do casal ou sobre os bens em comum, pelo que o divórcio será de comum acordo. O casal tem três filhos e duas filhas, nascidos entre 2007 e 2014.

Há várias semanas que se especulava sobre a separação do casal, já que Donald Trump Jr., de 39 anos, assíduo utilizador das redes sociais, ultimamente tem partilhado fotos da vida familiar sem a presença da mulher. Vanessa também não tinha estado no discurso do Estado da União de Trump, em finais de janeiro.

Segundo o New York Post, os problemas no casamento estão relacionados com as constantes viagens do filho mais velho de Trump, assim como aos seus comentários controversos no Twitter.

Há um mês, Vanessa Trump foi hospitalizada depois de abrir um envelope com pó branco, que tinha como destinatário o marido e tinha sido enviada para a casa de ambos. Foi revelado depois que a substância era amido de milho. O envelope continua uma carta muito crítica para Donald Trump Jr.

Em janeiro de 2017, quando Trump tomou posse como presidente dos EUA, Donald Jr e o irmão, Eric, assumiram a gestão da Trump Organization, o império de negócios do pai de ambos. O filho mais velho de Trump manteve contudo um envolvimento na política, tendo feito por exemplo campanha pelo republicano Rick Saccone (que viria a perder as eleições para o Congresso para o democrata Conor Lamb).