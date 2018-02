Pub

Ensa Cosby sempre defendeu o pai, mantendo acreditar na sua inocência, face às dezenas de acusações de abusos e violação de que o comediante é alvo

Ensa Cosby, filha de Bill Cosby, morreu aos 44 anos. "A família Cosby agradece a todos pelas suas orações pela amada e linda Ensa, que morreu recentemente de doença renal", revelou a família em comunicado, divulgado pela CNN.

Ensa era uma das quatro filhas do comediante e ator norte-americano com a mulher Camille. O único filho do casal morreu em 1997, com 27 anos, assassinado num assalto.

Apesar de ter participado no The Cosby Show quando era pequena, num episódio, Ensa seguiu uma carreira afastada das luzes da ribalta e era instrutora de ioga.

Ensa sempre defendeu o pai, mantendo acreditar na sua inocência, face às dezenas de acusações de abusos e violação de que é alvo.

"Meu pai foi publicamente linchado nos media e a minha família, a minha jovem filha, os meus jovens sobrinho e sobrinha, tívemos de ficar impotentes e assistir à hipocrisia que é fingir proteger os direitos de alguns, enquanto ignoram os direiros de outros", afirmou em abril passado, dizendo que o racismo tinha tido importância neste caso.