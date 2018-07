Morreu o Mini Me de Austin Powers

O ator Verne Troyer, que ficou conhecido sobretudo por ter interpretado o papel do clone em miniatura do Dr. Evil, Mini Me, na saga de filmes cómicos Austin Powers, morreu este sábado, no hospital de Fernando Valley, na Califórnia.

O óbito foi confirmado pela família na sua página do Instagram. Troyer tinha apenas 49 anos e, embora as causas da sua morte não tenham sido avançadas, o ator estava internado desde o início deste mês, devido a uma intoxicação alcoólica. Nessa altura, foi divulgado que estaria extremamente perturbado e com tendências suicidas.

"É com grande tristeza e com corações incrivelmente pesados que escrevemos que Verne morreu hoje", informou a família ao falar sobre os últimos dias do ator. Verne debatia-se com a dependência de drogas e álcool e com a depressão, chegando a ficar internado algumas vezes em clínicas de reabilitação. "Nunca se sabe as batalhas que ocorrem dentro de cada pessoa. Sejam gentis uns com os outros", apelou a família.

Troyer, que nasceu com nanismo acondroplásico, media 81cm, o que não o impediu de iniciar carreira em Hollywood em 1994, tendo inscrito o seu nome em mais 50 filmes. Além da sua mais famosa representação no papel de Mini Me, Troyer fez ainda parte do elenco de filmes como MIB - Homens de Preto ou Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde foi Griphook, o goblin-bancário que tão ciosamente guardava os cofres do Banco de Gringotts.

Nas redes sociais, a família pede agora privacidade neste momento triste e sugere aos fãs que, em vez de comprarem flores, façam donativos em sua homenagem às instituições de caridade que o ator apadrinhava.