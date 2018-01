Pub

Sara Zghoul tinha 28 anos. Suspeito do crime já foi detido, mas as motivações não são conhecidas

O corpo de Sara Zghoul, modelo e atriz norte-americana de 28 anos, foi encontrado na mala de um carro, desmembrado e decapitado. As autoridades do condado de Washington, no Estado do Oregon, informaram em comunicado, citado pela revista People, que tinham recebido informação sobre um eventual homicídio e que "o corpo da vítima tinha sido deixado dentro de um carro".

Sem identificar a fonte desta informação, a polícia revelou que destacou agentes para a localidade de Aloha e que o corpo da modelo foi encontrado na mala de um BMW, no passado dia 25 de janeiro, confirmando que se tratava efetivamente de Sara Zghoul, mãe de uma criança de três anos. O corpo desmembrado estava dividido por duas grandes malas. A cabeça não foi encontrada no local.

Horas depois de o corpo ter sido localizado, os detetives prenderam um suspeito, que não foi identificado. O homem terá sido detido numa zona de mato, numa altura em que pedia ajuda depois de ter tentado o suicídio.

Segundo as redes sociais, Sara Zghoul trabalhava como modelo, atriz e fazia locução, dando voz a várias personagens.