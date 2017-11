Pub

A miss sul-africana ajuda a treinar outras mulheres em técnicas de autodefesa, um interesse que saiu reforçado quando há cerca de um mês foi sequestrada

Veio da África do Sul a última vencedora do concurso Miss Universo, que se realizou no domingo à noite em Las Vegas, nos Estados Unidos. Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 anos, é da província do Cabo Ocidental e concluiu recentemente a licenciatura em Gestão.

Esta sul-africana ajuda a treinar outras mulheres em técnicas de autodefesa, um interesse que saiu reforçado quando há cerca de um mês foi sequestrada e lhe apontaram uma arma, cerca de um mês depois de ganhar o título de Miss África do Sul.

Em segundo lugar ficou a Miss Colômbia, Laura González, de 22 anos. O terceiro lugar foi para a foi Miss Jamaica, Davina Bennett, de 21, uma modelo que estuda Marketing.

Esta foi a 66ª edição do concurso de beleza.

