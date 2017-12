Pub

Príncipe disse que a família real era a família que a noiva nunca teve

A meia-irmã de Meghan Markle parece não ter ficado satisfeita com as declarações do príncipe Harry acerca do Natal da antiga atriz junto da família real britânica. No mesmo programa em que entrevistou o ex-presidente Barack Obama, Harry falou sobre as celebrações natalícias em que a noiva marcou presença pela primeira vez.

"Ele fez um excelente trabalho. Ela está a chegar lá e suponho que é a família que ela nunca teve", disse o príncipe no programa Today, transmitido esta quarta-feira, na BBC Radio 4.

Um comentário partilhado no Twitter por um jornalista do Daily Express que faz cobertura dos assuntos relacionados com a família real e que mereceu uma resposta de Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, filha do mesmo pai.

"Na verdade, ela tem uma família grande que esteve sempre lá com ela e para ela", começou. "A nossa casa era muito normal e quando o pai e a Doria [mãe de Meghan] se divorciaram, conseguimos todos que fosse como se ela tivesse duas casas. Ninguém estava afastado, ela estava muito ocupada. Leia o meu livro completo com factos e fotos", escreveu.

Os pais de Meghan Markle, Thomas Markle e Doria Radlan, são divorciados.

Samantha ainda enumera os elementos da família, referindo-se ao pai como o pilar. "Ela sempre teve esta família. Casar-se apenas a aumenta", acrescentou.

O casamento de Meghan com o príncipe Harry, filho de Carlos e Diana, e irmão de William, está marcado para 19 de maio.