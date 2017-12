Pub

A cantora revelou esta quinta-feira nas redes sociais o nome das gémeas, "que continuam na luta pela vida"

Amoor Viktória e Valentine Viktória são os nomes das filhas de Luciana Abreu que nasceram no dia 23 de dezembro - três meses mais cedo do que o previsto -, depois de a cantora ter sido internada de urgência no Hospital de Cascais, durante a tarde.

Luciana Abreu revelou esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, nas redes sociais o nome das gémeas, "que continuam na luta pela vida". Na foto, a cantora de 32 anos sorri ao lado do marido e pai das crianças, de 38, Daniel Souza.

Lyonce Viiktórya e Lyannii Viiktórya, de seis e cinco anos respetivamente, são as outras filhas da cantora, do primeiro casamento com o futebolista Yannick Djaló.

