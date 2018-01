Pub

Get Free, do último álbum da cantora, tem acordes semelhantes ao grande sucesso da banda de rock britânica

A cantora americana Lana del Rey anunciou este domingo que a banda britânica Radiohead a denunciou porque uma de suas músicas é muito semelhante à da famosa faixa Creep.

A artista insiste que não se inspirou no sucesso da banda de rock para compor Get Free, que faz parte do último álbum 'Lust for Life' e que tem alguns acordes de guitarra semelhantes aos de Creep.

Lana del Rey confirmou a queixa depois do jornal britânico The Sun avançar com a notícia de que poderá vir a ser processada pela banda.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com o jornal, os Radiohead rejeitaram que lhe fossem atribuídos os créditos da música.

"Eu ofereci até 40 (por cento) nos últimos meses, mas eles só aceitam 100%", explicou a cantora no Twitter. "Os advogados [da banda Radiohead] foram implacáveis, então iremos encontrar-nos em tribunal", anunciou Lana del Rey.