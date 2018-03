Pub

O ator e comediante transformou a sua conta de Twitter num meio para partilhar os seus desenhos e os últimos têm a administração Trump como alvo

Donald Trump, Jared Kushner ou Sarah Sanders. Três nomes da administração Trump que protagonizaram as últimas obras do pintor (e ator) Jim Carrey. O comediante tem partilhado novos desenhos quase todos os dias - no Twitter, onde é seguido por mais de 18 milhões de pessoas -, e muitos têm como alvo a Casa Branca de Trump.

O último chama-se "50 sombras de degradação" e mostra Trump na cama com alguém que não parece ser a primeira-dama, a careca à mostra, e o selo do presidente para não mostrar tudo. A mulher lembra a atriz porno Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com o magnata do imobiliário em 2006.

No dia anterior o visado foi o genro e conselheiro do presidente, Jared Kushner, retratado com o número da besta numa obra que chamou "Self-Unmade Man".

A obra anterior mostrava Trump a olhar pelo espelho retrovisor e a ver... o Kremlin.

A mudança nos tópicos de Carrey foi visível a partir de novembro do ano passado, com cada vez mais obras dedicadas a satirizar a administração e políticas de Trump. Pelo meio, há muitos quadros que funcionam como um comentário a atualidade, sobre o escândalo do Facebook ou a morte do físico Stephen Hawking, por exemplo, para citar os mais recentes.

O ativismo valeu-lhe uma subida no número de seguidores nos últimos meses. Mas também críticas: um retrato feito por Carrey na semana passada, com a legenda "este é o retrato de uma pessoa que se identifica como cristã e cujo único objetivo na vida é mentir pelos malvados", causou polémica, com muitos a acusarem o artista de fazer bullying a Sarah Sanders, a porta-voz da Casa Branca. Um representante de Carrey confirmou a AP que o quadro era dele, mas não a identidade da pessoa retratada.

O conhecido ator tem tirado tempo ao grande ecrã para se dedicar à pintura, nos últimos anos: a sua primeira exposição a solo realizou-se em 2011 e tinha o título "Nothing to see here" ("não há nada para ver aqui").

