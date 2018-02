Pub

No Twitter os fãs especulam que a atriz de 'Friends' poderia reatar a relação com Brad Pitt.

A atriz Jennifer Aniston e o ator Justin Theroux anunciaram a separação após menos de três anos de casamento. "A decisão foi mútua e tomada com amor no final do ano passado", indicaram em comunicado.

A atriz da série Friends, de 49 anos, e o ator de The Leftovers, de 46, estavam juntos desde 2011 e casaram em segredo, na sua casa na Califórnia, em agosto de 2015. No comunicado não foi indicado o motivo da separação.

"Somos dois melhores amigos que se decidiram separar como casal, mas estamos ansiosos por continuar com a nossa querida amizade. Normalmente faríamos isto de forma privada, mas dado que a indústria dos boatos não pode resistir a uma oportunidade para especular e inventar, queremos transmitir diretamente a verdade", lia-se no texto.

No Twitter, os fãs apressaram-se a especular que a atriz poderia reatar a relação com o primeiro marido, Brad Pitt. Em 2005, o ator trocou Aniston por Angelina Jolie, de quem se separou em 2016.