Rapper confessa que se fechou sobre si mesmo e, para sobreviver, deixou de ter emoções

Jay-Z admitiu que traiu Beyoncé. O rapper abriu o jogo e adiantou que está a fazer terapia para aprender a lidar com coisas do passado que o faziam fechar-se sobre si mesmo e que o levaram a várias atitudes, entre elas a infidelidade.

"Tens de sobreviver e entras em modo de sobrevivência, e quando o fazes o que é que acontece? Fechas todas as emoções. Até mesmo com mulheres, fechas-te emocionalmente e não te podes ligar", diz Jay-Z numa entrevista à The New York Times.Style Magazine. O rapper conta que não se consegue relacionar devido à forma como se sente em relação a si mesmo. "É profundo. E tudo acontece a partir daí: infidelidade...", confessa.

Jay-Z diz que começou a fazer terapia e que cresceu imenso com essa experiência. "Mas acho que o mais importante que alcancei é que agora está tudo ligado".

Os trabalhos discográficos do músico e de Beyoncé são claros relativamente à crise matrimonial que o casal viveu. "Estávamos sentados no olho do furacão. E foi desconfortável", diz, revelando que conversaram muito e que, no final, ambos têm muito orgulho no trabalho um do outro.

Para o rapper a elevada taxa de divórcio acontece porque as pessoas não conseguem olhar para a dor que provocaram no outro. "O mais duro é ver o sofrimento que causaste na cara de outra pessoa e depois teres de lidar com isso", afirmou, dizendo que a música funcionou como espécie de terapia e que fazê-la em conjunto ajudou a ultrapassar a crise no casamento.