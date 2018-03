Já reparou nos dedos de Kate Middleton? Estão a dar que falar

Pub

Kate Middleton protagonizou mais uma polémica nas redes sociais na semana passada. Não por causa do seu look ou da sua barriga de grávida, mas sim por causa dos seus dedos das mãos (sim, leu bem, dedos das mãos!). A duquesa de Cambridge foi fotografada durante a visita a uma escola primária em Oxford, no passado dia 6 de março. As fotografias, onde Kate Middleton surge a segurar uma clutch preta, parecem, à primeira vista, perfeitamente vulgares. Porém, o jornal Daily Mail encontrou um pormenor interessante ao analisar uma imagem ampliada das mãos da duquesa.

