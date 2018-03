Pub

Desta vez, Matías Messi viu-se envolvido num acidente de viação. Testemunhas dizem que puxou de uma arma de foto, mas a polícia encontrou apenas dois cigarros de marijuana no carro

Matías Messi, irmão do jogador do Barcelona Lionel Messi, foi novamente detido pela polícia argentina este domingo de madrugada em Villa Gesell, uma cidade da província de Buenos Aires, após um acidente de viação. Alegadamente, Matías envolveu-se numa discussão com o outro condutor, ameaçando-o com uma arma de fogo.

Depois do acidente, o irmão de Lionel Messi "manteve uma forte discussão com o outro condutor e puxou de uma arma de fogo", de acordo com testemunhas, explica o Olé, que cita a agência Telam.

No entanto, as autoridades não encontraram nenhuma arma na viatura de Matías Messi, encontrando dois cigarros de canábis. O homem foi imediatamente detido e logo transferido para a cidade vizinha de Pinamar, onde é esperado que fale, de acordo com fontes policiais. As acusações ao irmão do craque do Barcelona estão enquadradas como "lesões e ameaças".

Esta não é a primeira vez que Matías Messi se vê envolvido com as autoridades. Ainda no final do ano passado, depois de um acidente de barco, que o deixou bastante ensaguentado, foi encontrada uma arma na embarcação. Foi detido por "posse ilegal de arma" e libertado após pagamento de fiança. Acabou por ser operado e ficou mais de dois meses internado na cidade natal de Rosario, explica também o jornal argentino.