Cantaram juntas uma música de Elvis Presley e agora Celeste é uma das convidadas da cantora para a noite de passagem de ano

A irmã de Amália Rodrigues, a também fadista Celeste Rodrigues, foi convidada pela diva da pop para comemorar a passagem de ano na sua casa, em Nova Iorque.

A novidade foi avançada pelo músico português Dino D"Santiago, um dos artistas mais próximos da cantora em Lisboa, em entrevista à Rimas e Batidas.

"O que tenho feito, mais ou menos, é servir de embaixador dessa sonoridade que Lisboa transporta e tenho-a levado a casas de fado, apresentei-lhe a Celeste Rodrigues, e a Celeste felizmente vai poder ir a Nova Iorque para a passagem de ano", revelou o músico.

Mas não será só Celeste a partir de Portugal para receber o novo ano na casa de Madonna.

"Ela vai levar um pedaço de Lisboa para a casa dela. Vai um músico da Guiné, vai a nossa Celeste Rodrigues, vai a Ive, a minha amiga brasileira, e entretanto também fiz uma playlist só com sonoridades lusófonas, que passa desde o kuduro, à kizomba, ao fado, à morna, à coladera, ritmos da Guiné, de Moçambique. Fiz uma playlist muito ecléctica, mas com sonoridades de todos os músicos residentes cá em Portugal", explicou Dino D'Santiago, que também foi convidado para a festa, embora se visse obrigado a declinar o convite.

"Fico triste porque ela convidou-me para fazer agora a passagem de ano em casa dela, em Nova Iorque, mas eu tenho um concerto em Quarteira e foi-me impossível aceitar o convite. Mas sei que no futuro vão acontecer outros momentos semelhantes", contou o músico.

Ainda este mês, Madonna abraçou Celeste Rodrigues numa noite de fados em que "Falling in love with you" de Elvis Presley foi interpretado à guitarra por Tumiko. As duas cantoras, sentadas uma ao lado da outra, cantaram juntas este tema. No vídeo que a americana colocou no Instagram ouve-se também a participação de vozes anónimas.

Madonna legendou o momento captado da seguinte forma. "Elvis está a seguir-me para todo o lado. Foi tão espantoso sentar-me ao lado desta lenda viva do fado Celeste Rodrigues", escreveu.

Veja o vídeo que a cantora pop partilhou no Instagram: