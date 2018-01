Pub

A noiva do príncipe pretende discursar no dia da cerimónia, algo que foge à tradição da família real britânica.

Meghan Markle tem mostrado que foge aos padrões tradicionais da família real britânica, e pretende continuar assim, mesmo no que toca à cerimónia de casamento. A atriz norte-americana, que irá dar o nó com Harry no dia 19 de maio, pretende fazer um discurso na cerimónia, algo nunca visto até agora no que à Casa Real britânica diz respeito.

Normalmente é o padrinho e o pai da noiva (pretende manter-se o mais discreto possível, portanto declinou a oportunidade de discursar) discursarem, não a própria."Ela quer ter a oportunidade de agradecer ao marido e a toda a gente que a tem apoiado", afirmou uma fonte ao Times, finalizando: "O Harry acha que é uma ótima ideia."

O discurso pretende homenagear Harry, a rainha e o resto da família real.