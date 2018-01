Pub

A candidata derrotada opor Donald Trump fez uma aparição surpresa. Família e amigos do presidente já reagiram

Bruno Mars foi o grande vencedor. Jay Z o grande derrotado. E Hillary Clinton a grande surpresa da cerimónia de entrega dos Grammy, esta madrugada, em Los Angeles. A candidata demcrata derrotada por Donald Trump na corrida às presidenciais fez uma aparição num vídeo humorístico pré-gravado: uns riram-se; outros não acharam graça e já vieram a púlico dizê-lo.

Foi num sketch de humor que Hillary Clinton surgiu de surpresa nos Grammy. James Corden dirigia um casting a várias celebridades que liam o livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump"). Depois de John Legend, Cher, Cardi B, Snoop Dog, surgiu a adversária derrotada por Trump na corrida à Casa Branca nas eleições de 2016.

Hillary Clinton leu uma passagem do livro que justifica a preferência do presidente dos Estados Unidos pela McDonald's: "Ninguém sabia que ele ia aparecer e a comida fora preparada em segurança".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

James Corden anuncia então que Clinton foi a vencedora do casting.

O momento não agradou aos próximos de Donad TRump. O filho do presidente, Donald Trump Jr., apressou-se a gozar com Hillary Clinton no Twitter."Ler um trecho do livro das Fake News nos Grammys parece um grande prémio de consolação por ter erdido a presidência", escreveu.

"Quanto mais Hillary Clinton vai à televisão mas os americanos percebem o quão fantástico é ter Donald Trump na presidência". acrescentou.

Nikki Halley, embaixadora dos EUA na ONU que costuma fazer publicações nas redes sociais acerca de música pop, considerou que a aparição de Hillary Clinton "matou" os Grammy.

O livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", do jornalista Michael Wolff, reúne uma série de revelações explosivas sobre a administração Trump, resultado de mais de 200 entrevistas, incluindo as conversDNas entre Donald Trump e responsáveis da Casa Branca.