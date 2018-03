Pub

A atriz resistiu à autoridade, que foi chamada a sua casa devido a um episódio de violência doméstica

A atriz norte-americana Heather Locklear, de 56 anos, conhecida pelas participações em séries como "Dinastia" e "Melrose Place", foi acusada de quatro tentativas de agressão a agentes de autoridade. Locklear foi detida o mês passado devido a acusações de violência doméstica, que foram entretanto retiradas.

De acordo com a BBC, foi o irmão da atriz quem ligou para o 911, o número de emergência nos EUA, quando encontrou Heather Locklear e o namorado a lutarem, dentro da casa de Locklear, na Califórnia.

O sargento Eric Buschow, do condado de Ventura, disse ao LA Times que a atriz foi "extremamente hostil" e que foi necessário chamar mais agentes uma vez que Heather Locklear estava a resistir à prisão e que houve dificuldades para conseguir manter a estrela de "Melrose Place" no interior do carro patrulha.

Garo Kuredjian, Capitão na mesma esquadra, revelou ainda que o namorado da atriz sofreu uma lesão física, embora tenha recusado tratamento médico.

Locklear foi levada para a Prisão de Ventura e saiu em liberdade depois de pagar uma fiança de 20 mil dólares (cerca de 16 mil euros). Está também acusada de resistência à autoridade.